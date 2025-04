Flick feiert Monster-Grätsche: "Das war unglaublich!"

SPORT1 13.04.2025 • 13:05 Uhr Inigo Martinez sichert Barca den Sieg mit einer Monstergrätsche in der Nachspielzeit. Der Verteidiger entzückt nicht nur seinen Trainer Hansi Flick. Auch die spanische Presse feiert ihn ab.

Das knappe 1:0 des FC Barcelona bei Leganes sorgte in Spanien nicht für große Wellen der Begeisterung. Doch ein Barca-Star geriet mit einer Aktion in der Nachspielzeit in den Fokus und wurde gefeiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Denn: In der 94. Minute stand der Erfolg auf der Kippe, als Leganes-Stürmer Munir völlig frei auf das Tor zulief und gerade zum Schuss ausholte. Doch mit einem Sprint näherte sich Inigo Martinez an und setzte zu einer Monstergrätsche an.

Martinez rettet Barca mit Monstergrätsche

Der Innenverteidiger blockte den Schuss des ehemaligen Barca-Juwels ab und wurde von den Teamkollegen gefeiert. Dank dieser Szene hat Barca nun vorübergehend sieben Zähler Vorsprung auf Real Madrid.

Coach Hansi Flick schwärmte nach dem Spiel: „Die beste Situation war nicht nur das Tor, sondern auch die letzte Klärungsaktion von Inigo. Das war unglaublich. Jeder hat das wie ein Tor gefeiert. Es gehört auch zum Spiel, zu verteidigen. Wieder ohne Gegentor, das ist gut. Ein 1:0 hier ist perfekt.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Der Matchwinner äußerte sich bei DAZN und war euphorisch: „Für mich ist die Klärungsaktion wie ein erzieltes Tor - vielleicht sogar besser. Es ist eine Freude für mich, so einen Beitrag zu leisten. Wir müssen unsere Arbeit so gut wie möglich machen. Es wird bessere und schlechtere Tage geben, aber die drei Punkte waren wichtig.“

Presse feiert Barca-Star

Auch die spanische Presse war nach der Grätsche des 33-Jährigen voll des Lobes. Die AS schrieb: „Die Blaugrana konnten dank eines überragenden Inigo ein hässliches 1:0 gerade noch so retten.“

Die Marca honorierte den Einsatz so: „Die ultimative Chance hatte Munir, als er allein vor Szczesny stand. Doch Inigo Martínez konnte seinen Schuss mit einer großartigen Grätsche abwehren.“