Flick kritisiert Ansetzung vor CL-Halbfinale: "Ein Witz"

Der FC Barcelona muss drei Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel bei Inter Mailand in der spanischen Liga ran. Hansi Flick kritisiert die Ansetzung scharf.

Der FC Barcelona muss drei Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel bei Inter Mailand in der spanischen Liga ran. Hansi Flick kritisiert die Ansetzung scharf.

Trainer Hansi Flick vom FC Barcelona hat sich einmal mehr über die Spiel-Ansetzungen in der spanischen Fußball-Liga echauffiert.

„Ich will mich nicht entschuldigen oder beschweren, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Jede Liga schützt ihre Vereine, wenn sie in der Champions League spielen, vor allem im Halbfinale. Das ist unglaublich. Wir haben keine Zeit, uns auszuruhen“, sagte Flick am Freitag.