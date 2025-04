Er haucht einem gefallenen Giganten Leben ein!

Selbst Real Madrid verzweifelt am wieder erstarkten FC Valencia, der einen riesigen Schritt Richtung Klassenerhalt macht.

Selbst Real Madrid verzweifelt am wieder erstarkten FC Valencia, der einen riesigen Schritt Richtung Klassenerhalt macht.

Nach der Hinrunde stand der Traditionsklub auf Platz 20 in La Liga. Der erste Abstieg seit 1986 (!) drohte. Doch Carlos Corberán, der Ende Dezember den Trainerjob beim sechsmaligen spanischen Meister übernahm, steuerte den Klub wieder in sichere Gewässer.

Bei einem Spiel mehr haben Los Ches auf Platz 15 inzwischen sieben Punkte Vorsprung die Abstiegsränge. Nach der katastrophalen Hinrunde steht Valencia in der Rückrundentabelle mit 21 Punkten nach elf Spielen auf dem dritten Tabellenplatz.

Corberán kommt sogar aus Valencia

Das Team von Corberán, der selbst gebürtig aus Valencia stammt und einst in der Jugend des Klubs kickte, liegt damit in der Rückrunde sogar vor Real Madrid - und ausgerechnet den Königlichen fügten sie am Samstag eine äußert empfindliche Niederlage zu.