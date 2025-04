La Liga: Vinicius kläglich! Brutaler Tiefschlag für Real!

Die Königlichen verloren auch aufgrund eines kläglich verschossenen Elfmeters von FIFA-Weltfußballer Vinicius Junior mit 1:2 (0:1) gegen den FC Valencia und drohen den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren.

Der FC Barcelona von Trainer Hansi Flick kann am Abend (21.00 Uhr) mit einem Heimsieg gegen Betis Sevilla auf sechs Zähler davonziehen.

Vinicius vergibt große Chance

Hugo Duro (90.+5) verpasste Real durch sein Siegtor in der Nachspielzeit einen herben Dämpfer. Der Last-Minute-Schock bedeutet für Valencia das Ende einer langen Durststrecke: Seit März 2008 konnte der Underdog im Bernabeu nicht mehr gewinnen.

Eine mitentscheidende Szene hatte sich bereits in der 10. Spielminute abgespielt: Madrid bekam nach einem Foulspiel an Kylian Mbappé einen Elfmeter zugesprochen.

Doch Vinicius konnte die Chance vom Punkt nicht nutzen: Der brasilianische Superstar vergab recht kläglich, sein kraftloser Schuss landete unplatziert an den Schienbeinen des glänzen aufgelegten Valencia-Keepers Giorgi Mamardashvili.

Mamardaschwili bezwingt nicht nur Rüdiger

In der 50. Minute sollte der Brasilianer die zwischenzeitliche Führung durch Mouctar Diakhaby (15.) dann doch noch ausgeglichen. Rekordsieger Real verpatzte trotz bester Chancen dazu die Generalprobe für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag beim FC Arsenal.