Medien: Ancelotti erzielt Einigung mit Brasilien

Startrainer Carlo Ancelotti hat sich mit dem brasilianischen Fußballverband CBF offenbar auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Das berichten mehrere spanische Medien am Montagabend übereinstimmend. Der Coach von Real Madrid soll das Nationalteam Brasiliens zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko führen. Den Berichten zufolge fehlt nur noch die Unterschrift unter dem Vertrag.

Ancelotti, der einer der erfolgreichsten Trainer der Real-Geschichte ist, steht bei den Madrilenen nicht erst seit dem verlorenen Pokalfinale gegen den FC Barcelona (2:3 n. V.) in der Kritik. Seine Zukunft sei „ein Thema für die nächsten Wochen, nicht für heute“, sagte der 65-Jährige am Samstagabend. Sollte er bereits bei den WM-Qualifikationsspielen der Selecao im Juni dabei sein, würde er die Klub-WM in den USA (14. Juni bis 13. Juli) mit Real verpassen.