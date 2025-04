Nach Siegen von Real und Barca: Atlético zieht nach

Atlético Madrid hat mit einem Arbeitssieg die letzte Resthoffnung auf den Meistertitel in La Liga gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone gewann am Montagabend mit 4:2 (2:1) gegen das abgeschlagene Schlusslicht Real Valladolid und zog nach den Siegen von Spitzenreiter FC Barcelona (1:0 in Leganés) und Stadtrivale Real Madrid (1:0 in Alavés) nach.