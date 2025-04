Notoperation nach üblem Crash! So steht es um Cillessen

Der niederländische Torhüter Jasper Cillessen ist nach einem Zusammenstoß beim Spiel mit UD Las Palmas gegen Celta Vigo in LaLiga notoperiert worden. Das bestätigte sein Verein in einer kurzen Stellungnahme.

Cillessen hatte sich beim 1:1 am Montagabend in der 27. Spielminute bei einem Zusammenstoß mit Borja Iglesias verletzt. Dieser hatte den Keeper mit dem Knie in der Magengegend getroffen. Der Niederländer musste behandelt und mit einer Trage vom Platz gebracht werden.