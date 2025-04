Pedri scherzt über Yamal: "Muss ihm an den Ohren ziehen"

Lamine Yamal wirbelt und zaubert mit seinen 17 Jahren wie nur wenige Stars in der Gegenwart und Vergangenheit. Der Youngster bekommt von seinen Kollegen aber offenbar nicht nur Schulterklopfer ab.

Beim FC Barcelona herrscht derzeit blendende Laune. Das Team von Hansi Flick führt die Liga an und steht im Pokalfinale sowie im Champions-League-Viertelfinale . Einen erheblichen Anteil daran hat Youngster Lamine Yamal, der mit seinen spektakulären Dribblings und Toren viele Fans an Lionel Messi erinnert.

Insbesondere die Leichtigkeit und Unbeschwertheit, mit der der 17-Jährige über den Platz schwebt, ist schlichtweg imposant. Davon ist auch sein Kollege Pedri beeindruckt, wenngleich er Yamal offenbar ab und an wieder in die Spur bringen muss.

„Ich sage ihm, dass er so weitermachen soll wie bisher und dass er weiterhin Spaß haben soll. Auch wenn man ihm manchmal an den Ohren ziehen muss... aber das ist in Ordnung“, scherzte der 22-Jährige nach dem Pokal-Erfolg gegen Atlético Madrid über die Beziehung zu seinem Teamkollegen.