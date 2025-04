Piqué über ter-Stegen-Comeback: "Sehr wichtig"

Vereinsikone Gerard Piqué (38) sehnt das Comeback von Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen (32) beim FC Barcelona herbei. Dass der Keeper so schnell wie möglich ins Barca-Tor zurückkehre sei „sehr wichtig. Marc ist ein Schlüsselspieler für uns“, sagte Piqué dem SID am Rande eines Pressetermins zum Start seiner Kings League in Deutschland: „Das war er schon in den letzten zehn Jahren.“