Real Madrid: Hat Ancelotti schon seine Mitarbeiter informiert?

Entscheidet der Clásico über Ancelottis Abschied?

Die Marca schreibt, der Clásico am 11. Mai werde darüber entscheiden, wie die Trennung am Ende verlaufe. Real liegt in der Liga aktuell vier Punkte hinter Flicks Barcelona auf Platz eins. Bei einem Sieg im direkten Duell rückt die Meisterschaft wieder in greifbare Nähe - und damit ein versöhnlicher Abschied Ancelottis.