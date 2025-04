Steuern hinterzogen? Ancelotti äußert sich vor Gericht

„Ich habe nie daran gedacht zu betrügen“, sagte der Italiener bei der Anhörung am Mittwochmorgen in Madrid. In seiner Aussage vor Gericht behauptete er zudem, dass ihm Real selbst das Vergütungssystem vorgeschlagen habe. „Ich habe nie gemerkt, dass etwas nicht stimmt.“

Ancelotti wird vorgeworfen, in den Jahren 2014 und 2015 seine Einkünfte aus Bildrechten und weiteren Einnahmequellen in Höhe von insgesamt über eine Million Euro mithilfe eines „verwirrenden“ und „komplexen“ Systems von Briefkastenfirmen vor den spanischen Steuerbehörden verborgen zu haben.

Prozessauftakt: Ancelotti wirkte „entspannt“

Ancelotti kam am Mittwochmorgen zusammen mit seinem Sohn Davide und seiner Frau Mariann Barrena McClay um kurz vor 10 Uhr am Obersten Gerichtshof in der spanischen Hauptstadt an, trug einen eleganten schwarzen Anzug, wirkte „entspannt“ und war laut eigenen Aussagen „zuversichtlich“, wie AFP-Reporter berichteten. Angesetzt ist die Verhandlung zunächst für zwei Tage.