Was Flick vor dem BVB-Duell wichtig ist

Bis zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Borussia Dortmund am Mittwoch (21.00 Uhr) gehe es nun vor allem um Regeneration. „Wir haben einen Tag mehr, um uns für das nächste Spiel zu erholen, und das ist gut für die Spieler. Wir müssen auf sie aufpassen“, sagte Flick: „Wir haben es gut hinbekommen, die Mannschaft ist in Ordnung und ich glaube daran. Wir sind stolz auf sie.“

"In der ersten Halbzeit haben wir viele Fehler gemacht, aber wir haben auch Chancen kreiert. In der zweiten Halbzeit war es dann besser", so der 60-Jährige. Das stimme ihn für die Königsklasse "positiv". Es gebe einfach "Tage, an denen man kein Tor mehr schießt, das muss man akzeptieren. Wir haben alles versucht und das ist alles, was wir mitnehmen können". Bis zur möglichen Meisterschaft sei es eben "ein langer und schwieriger Weg". Die Situation sei weiter "fantastisch".