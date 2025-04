Thiago schwärmt von Flicks Barca: "Momentan weltweit das Team, das ..."

Der frühere Bayern-Profi Thiago sieht den FC Barcelona unter seinem Ex-Trainer Hansi Flick wieder in der Weltspitze angekommen. „Wie dominant sie spielen, ist unglaublich“, sagte Thiago im Rahmen der Laureus Awards bei Sky : „Ich denke, sie sind momentan weltweit das Team, das es zu schlagen gilt.“

Flick habe in Katalonien „einen Spielstil eingeführt, den sie die ganze Saison beibehalten haben“, sagte der 34-Jährige, der seine aktive Karriere im vergangenen Sommer beendet hatte und daraufhin bei Barca auch kurzzeitig Co-Trainer von Flick war, nun anerkennend.

Barcas Wochen der Wahrheit

Flick hat in Spanien in seiner ersten Spielzeit als Chefcoach die Chance auf das Triple. In der Champions League hatte sich Barca im Viertelfinale gegen Borussia Dortmund durchgesetzt und trifft nun auf Bayern-Bezwinger Inter Mailand.