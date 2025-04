Unfassbares Brutalo-Rot für Mbappé!

Superstar Kylian Mbappé hat sich im Liga-Spiel bei Deportivo Alavés (1:0) zu einem brutalen Foul hinreißen lassen. Der 26-Jährige flog mit offener Sohle in Gegenspieler Antonio Blanco rein und traf den Mittelfeldspieler - ohne Chance auf den Ball - am rechten Wadenbein.

Mbappé verschwindet kommentarlos

Der französische Nationalspieler nahm die Entscheidung kommentarlos hin, verschwand in den Katakomben. Real hatte zu dem Zeitpunkt bereits mit 1:0 durch ein Tor von Eduardo Camavinga geführt - ein weiterer Treffer sollte nicht mehr fallen.

Hartes Foul an Vinícius

In der zweiten Hälfte trug sich ein ähnliches Foul zu, als Manu Sánchez gegen Vinícius Júnior einstieg und den Brasilianer ebenfalls mit der offenen Sohle am linken Bein traf. Der Schiedsrichter ließ zunächst weiterlaufen, ehe sich der VAR erneut einschaltete und Soto Grado zum Monitor bat.

Real bleibt an Barca dran

Mit dem Erfolg verkürzte Madrid den Rückstand in der Liga auf Spitzenreiter FC Barcelona wieder auf vier Punkte. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick, die am Dienstag (21 Uhr) im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Borussia Dortmund antritt, hatte am Samstag 1:0 bei CD Leganés gewonnen und den Druck auf Real erhöht.