Vor Barca vs. Real: Clásico-Schiri bricht in Tränen aus

Ricardo de Burgos Bengoetxea, Schiedsrichter beim anstehenden Clásico zwischen Barca und Real, bricht bei einer PK in Tränen aus. Der 39-Jährige erklärt die Hintergründe.

Ricardo de Burgos Bengoetxea, Schiedsrichter beim anstehenden Clásico zwischen Barca und Real, bricht bei einer PK in Tränen aus. Der 39-Jährige erklärt die Hintergründe.

Die Königlichen hatten in ihrem TV-Kanal den Unparteiischen kritisiert und unter anderem die Siegquoten von Real und dem FC Barcelona bei Spielen unter der Leitung des Basken ausgerechnet. Zudem wurde in dem Beitrag betont, dass der 39-Jährige noch nie in der Champions League oder bei einem FIFA-Turnier zum Einsatz gekommen und daher nicht geeignet sei.