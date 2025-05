Ancelotti: Entscheidung über Zukunft am Ende der Saison

SID 03.05.2025 • 14:12 Uhr Der Italiener wird vor allem mit einem Wechsel zur brasilianischen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht.

Startrainer Carlo Ancelotti will seine Zukunftspläne erst nach dem letzten Ligaspiel von Real Madrid bekannt geben. "Ich empfinde große Zuneigung zu meinem Verein, meinen Spielern und unseren Fans, aber auch großen Respekt", sagte der Italiener, der vor allem mit einem Wechsel auf die Trainerbank der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft in Verbindung gebracht wird, am Samstag: "Deshalb werde ich am 25. Mai über meine Zukunft sprechen und nicht vorher."

Ende Mai empfangen die Königlichen, die derzeit in der Liga nur Verfolger von Hansi Flicks FC Barcelona sind, Real Sociedad San Sebastián im Bernabéu. "Es wird ein fantastischer Abschied, weil ich den Verein sehr schätze und er mich auch. Ich werde niemals mit dem Verein streiten oder kämpfen", sagte der 65-Jährige: "Das habe ich in den letzten sechs Jahren nie getan und werde es auch nie tun, ich werde es nicht zulassen, bis zum letzten Tag, der der 25. sein könnte, der im Jahr 2025 sein könnte, oder es könnte der 25. Mai 2026 oder 2030 sein."

Am vergangenen Montag war in Spanien zunächst schon über eine Einigung zwischen Ancelotti und dem brasilianischen Verband CBF berichtet worden. Demnach hätte der Italiener, der bei den Madrilenen nicht erst seit dem verlorenen Pokalfinale gegen Barcelona (2:3 n. V.) in der Kritik steht, die Selecao bereits zu den kommenden WM-Qualifikationsspielen im Juni übernehmen sollen. Am Mittwoch hatten die spanischen Medien dann aber berichtet, dass der Coach von Real den Vertrag noch nicht unterschrieben habe und ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien prüfe.

Erst durch eine Entscheidung über Ancelottis Zukunft könnte auch beim deutschen Double-Gewinner Bayer Leverkusen Bewegung in die Trainerfrage kommen. Xabi Alonso gilt als Favorit auf die Nachfolge bei den Königlichen, für die er bereits als Spieler aktiv war. Trotz seines Vertrages bis 2026 hat er ein Bekenntnis zu Bayer über den Sommer hinaus bislang vermieden.

