"Dominant wie immer": Flick verspricht Reaktion im Clásico

Nach dem Königsklassen-Aus muss der FC Barcelona den Blick wieder nach vorne richten - gegen Madrid will Hansi Flick in die Erfolgsspur zurückkehren.

Das Kapitel Königsklasse ist für den FC Barcelona abgehakt, in der spanischen Liga steht das Team von Trainer Hansi Flick dagegen vor der möglichen Vorentscheidung im Kampf um den Meistertitel. "Wir wollen die Mannschaft mit Intensität auf dem Spielfeld sehen, dominant wie immer", kündigte Flick in der Pressekonferenz vor dem 261. Clásico gegen Titelverteidiger Real Madrid am Sonntag (16.15 Uhr/DAZN) an. Das Team werde "alles geben, um drei Punkte zu holen".