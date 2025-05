Emotionaler Start: Alonsos erste Worte als Real-Coach

Xabi Alonso ist seit kurzem offiziell Trainer von Real Madrid . Am Montag wurde der 43-Jährige auf dem Trainingsgelände der Königlichen vorgestellt und meldete sich dabei auch gleich zu Wort.

„Es ist für mich heute zweifellos ein sehr besonderer Tag. Ein Tag, den ich für mein ganzes Leben im Kalender markiert haben werde“, begann Alonso seine Rede mit emotionalen Worten: „Ich bin sehr glücklich, hier sein zu können, in meinem Zuhause. Ich war ein paar Jahre weg, aber die Verbindung zu Real Madrid und zum Madridismo hat nie aufgehört existieren.“

Alonso, der einen Vertrag bis 2028 unterschrieb, hat mit Real viel vor: „Wir haben fantastische Spieler und eine Mannschaft mit einem sehr guten Potenzial. Ich bin der Überzeugung, dass wir bedeutendes erreichen können.“ Nach einer titellosen Saison soll es unter Alonso also wieder aufwärts gehen.

Alonso: „Ohne ihn wäre ich wahrscheinlich nicht hier“

Einen besonderen Dank richtete Alonso an seinen Vorgänger Carlo Ancelotti: „Ohne das, was ich von ihm gelernt habe, wäre ich wahrscheinlich nicht hier.“ Zwei Jahre lang war der 65-Jährige sein Trainer in der Hauptstadt Spaniens, gemeinsam gewannen sie 2014 die Champions League. Der Italiener sei „eine großartige Person, ein Trainer, der mich geprägt hat und ein großer Einfluss“.