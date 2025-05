Barca feiert Zittersieg bei Comeback von ter Stegen

Beim frühen Gegentor war ter Stegen, der sich am 22. September 2024 einen Patellasehnenriss zugezogen hatte, chancenlos. Eine Hereingabe von Ivan Sanchez fälschte Barca-Verteidiger Ronald Araújo ab, der Ball segelte über ter Stegen hinweg in die lange Ecke (5.). Nach der Pause drehten Raphinha (54.) und Fermin (60.) das Spiel.

Damit kann Titelverteidiger Real Madrid am Sonntag mit einem Sieg über Celta Vigo nur bis auf vier Punkte an das Team von Trainer Hansi Flick herankommen. Wichtig, da es am 11. Mai in Barcelona zum nächsten Clásico zwischen den beiden Erzrivalen kommt. Im Falle einer Barca-Pleite gegen Valladolid hätte Real wieder aus eigener Kraft Meister werden können. Barcelona hatte zuletzt das Pokalfinale gegen die Königlichen gewonnen.