FC Barcelona verkündet Flick-Deal!

Flick ist seit Sommer 2024 Trainer in Barcelona. Mit den Blaugrana gewann er in seinem ersten Jahr die Meisterschaft, den Pokal (Copa del Rey) sowie die Supercopa. Für die Medien in Spanien ist er der allwissende Direktor im Zauberzirkus des FC Barcelona. Kein Wunder also, dass diese Verbindung mit „kolossaler Kraft“ (El País) vorzeitig in die Verlängerung geht - der frühere Bundestrainer unterschrieb am Mittwoch einen neuen Vertrag bis 2027.