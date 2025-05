Flicks Spektakel-Eingeständnis: "Leide wirklich sehr"

Flick winkt in seiner ersten Saison an der Seitenlinie der Katalanen das nationale Double aus Meisterschaft und Pokalsieg.

Drei Spieltage vor Saisonende ist den Katalanen die 28. Meisterschaft der Vereinsgeschichte kaum noch zu nehmen, ein Sieg fehlt dem spanischen Topklub zum Titel in La Liga. „Wir wissen nicht, was passieren wird“, schränkte Flick ein, doch: „Wir sind in einer guten Position, aber wir brauchen drei weitere Punkte. Darauf konzentrieren wir uns.“

„Für mich ist es nicht immer lustig“

Dabei kündigte der Ex-Bundestrainer vor allem defensiv eine Weiterentwicklung in der kommenden Saison an, wie schon in den epischen Halbfinal-Spielen gegen Inter Mailand in der Champions League (Gesamtstand 6:7) lieferte sich sein Team mit den Königlichen einen offenen Schlagabtausch. „Für mich ist es nicht immer lustig, manchmal leide ich wirklich sehr“, gab Flick zu.