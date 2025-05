Historisches Urteil im Fall Vinícius Júnior

Laut der La Liga, die das Strafmaß am Mittwoch bekannt gab, handele es sich bei der gerichtlichen Entscheidung um einen „beispiellosen Meilenstein im Kampf gegen den Rassismus“.

Demnach wurde in Spanien erstmals ein Urteil gefällt, in dem rassistische Beleidigungen in einem Fußballstadion als „Hassverbrechen“ und nicht als „Handlung gegen die moralische Integrität mit erschwerendem rassistischem Faktor“ eingestuft worden sind.