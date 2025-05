"Hört nicht mehr zu": Harte Kritik an Real-Star Jude Bellingham

Bellingham am Pranger

Sollte Bellingham überhaupt auf jemanden hören, „dann scheinen dessen Ratschläge in die falsche Richtung zu gehen“, betonte der Schotte: „Und wenn er in seinem Verhalten gesunde Leidenschaft sieht, irrt er sich ebenfalls. Er ist ein perfektes Beispiel dafür, was Lamine Yamal vermeiden muss.“

Lamine Yamal? „Das ist einfach falsch“

Am 11. Mai kommt es im Clasico zum direkten Duell zwischen Bellingham und Yamal. Zuvor will Real mit einem Sieg am Sonntag (14 Uhr im LIVETICKER) gegen Celta Vigo den alten Rückstand in der Tabelle von vier Punkten auf die Katalanen wiederherstellen.