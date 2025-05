Krönung für Flick: Barcelona vorzeitig spanischer Meister

SID 15.05.2025 • 23:27 Uhr Gleich in seinem ersten Jahr holt der deutsche Trainer das Double. Getrübt wird die Stimmung im Vorfeld von einem Unfall mit mehreren Verletzten.

Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona gleich in seinem ersten Jahr als Trainer die spanische Meisterschaft gewonnen. Nach einem Schockmoment vor dem Anpfiff gewannen die Katalanen mit 2:0 (0:0) im Stadtderby bei Espanyol Barcelona, der 28. Meistertitel der Klubgeschichte ist ihnen zwei Spieltage vor Schluss mit sieben Punkten Vorsprung auf Erzrivale Real Madrid nicht mehr zu nehmen.

Wunderkind Lamine Yamal mit einem Traumtor (53.) und Fermín López (90.+6) sorgten für den Sieg, mit dem sich Flick den dritten Titel in seiner Premierensaison sicherte. Zuvor hatte der ehemalige Bundestrainer bereits in der Supercopa und Copa del Rey triumphiert - jeweils mit Finalsiegen gegen Real. In der Champions League war Barcelona vor einer Woche dramatisch und nach zwei hochklassigen Partien im Halbfinale an Inter Mailand gescheitert.

Flick ist der erste deutsche Trainer, der mit Barca die Meisterschaft holt, weder Hennes Weisweiler noch Udo Lattek hatten dies geschafft. Bernd Schuster hatte in der Saison 2007/08 mit Real Madrid als bislang einziger deutscher Coach den Titel in Spanien gewonnen.

Den Grundstein für die Meisterschaft hatte Flicks Team am Sonntag durch das spektakuläre 4:3 gegen Rekordmeister Real (36 Titel) gelegt, im vierten Clásico der Saison war es der vierte Sieg. Die Königlichen hatten am Mittwoch in letzter Sekunde mit 2:1 gegen RCD Mallorca gewonnen und damit eine Sofa-Meisterschaft der Blaugrana verhindert.

Am Donnerstagabend trübte ein Unfall zunächst die Stimmung. Ein weißes Auto war in eine Menschenmenge gefahren, die Regionalpolizei sprach auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP von einem „unbeabsichtigten“ Vorfall. Mindestens 13 Personen erlitten leichte Verletzungen. Die Partie wurde in der achten Minute kurz unterbrochen, die Zuschauer wurden über die Vorfälle informiert, laut spanischer Medien verließen daraufhin mehrere von ihnen aus Protest das Stadion.

Schon vor fast genau zwei Jahren, am 14. Mai 2023, hatte Barcelona unter Flicks Vorgänger Xavi die Meisterschaft im Espanyol-Stadion klargemacht. Auch damals blieb das Spiel nicht ohne Zwischenfälle: Nach dem 4:2-Sieg eskalierte die Situation, aufgebrachte Espanyol-Fans stürmten den Platz, die feiernden Barca-Stars mussten die Flucht ergreifen.

Kurzfristig verzichten musste Flick auf Stürmer Ferran Torres. Der Dreifach-Torschütze beim Clásico hatte sich am Mittwochabend wegen einer Blinddarmentzündung einer Not-OP unterziehen müssen, für ihn stand Robert Lewandowski nach seiner Verletzung erstmals wieder in der Startelf. Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen sah von der Bank aus einen nervösen Auftritt seines Teams, es brauchte eine Einzelleistung: Yamal schlenzte den Ball aus 20 Metern unhaltbar in den Winkel. Espanyol beendete die Partie nur zu zehnt: Leandro Cabrera (80.) sah die Rote Karte nach einer Tätlichkeit gegen Yamal.