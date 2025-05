Alonso bei Real? "Was anderes als Leverkusen"

Am Sonntag hatte Real die längst erwartete Verpflichtung von Alonso, der Leverkusen 2024 zum Double geführt hatte, zum 1. Juni bekannt gegeben. Der 43 Jahre alte Alonso erhält in Madrid einen Vertrag bis Ende Juni 2028.

Kroos freut sich auf Alonso bei Real

Unter Carlo Ancelotti, der die brasilianische Nationalmannschaft übernimmt, hatte Real in der gerade beendeten Spielzeit in Liga und Pokal dem Erzrivalen FC Barcelona den Vortritt lassen müssen. In der Champions League scheiterte der Titelverteidiger bereits im Viertelfinale am FC Arsenal.