La Liga: Alonso-Zeitplan bei Real wohl fix - nur ein Wochenende frei!

Xabi Alonso soll bei Real Madrid am Montag vorgestellt werden. Nach dem bevorstehenden Abschied von Carlo Ancelotti am letzten Spieltag von LaLiga werde der bisherige Coach von Bayer Leverkusen umgehend die Arbeit aufnehmen , schreibt unter anderem die spanische Marca.

Schon am Vormittag werde der Baske, dessen Verpflichtung nach wie vor nicht offiziell bestätigt ist, am Trainingsgelände des Vereins ankommen. Sein italienischer Vorgänger solle derweil nur Stunden später in Brasilien seinen Vertrag unterschreiben.