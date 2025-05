Medien: Alonso schon bei Klub-WM Real-Trainer

Der Italiener betreut die Madrilenen, die am Sonntag im Clásico gegen den FC Barcelona (3:4) die wohl letzte Chance auf die Meisterschaft vergeben hatten, noch in den verbliebenen drei Liga-Partien. Die Saison in Spanien endet am 25. Mai, Real startet am 17. Juni in Miami gegen Al-Hilal in die Klub-WM. Weitere Gegner in der Gruppe H sind CF Pachuca aus Mexiko und der FC Salzburg.