Nach Comeback: Keeper ter Stegen rückt wieder auf die Bank

Demnach werde ter Stegen weder im Halbfinal-Rückspiel bei Inter Mailand am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video), noch beim wichtigen Clásico gegen den Erzrivalen und Verfolger Real Madrid in der Liga am kommenden Sonntag spielen. „Aber heute freue ich mich sehr für Marc, dass er zurück ist. Und er hat gezeigt, dass er auf einem guten Weg ist“, betonte Flick. Ter Stegen hatte vor seiner Rückkehr zuletzt betont, er sei „fit wie nie“.