Nach Flick: Auch Raphinha verlängert in Barcelona

Nach zwei ordentlichen Spielzeiten drehte Raphinha in dieser Saison unter Flick besonders auf. Als Belohnung gibt es einen neuen Vertrag.

Nach zwei ordentlichen Spielzeiten drehte Raphinha in dieser Saison unter Flick besonders auf. Als Belohnung gibt es einen neuen Vertrag.

Nach Trainer Hansi Flick hat auch Leistungsträger Raphinha seinen Vertrag beim spanischen Fußballmeister FC Barcelona verlängert. Wie die Katalanen am Donnerstag bekannt gaben, unterschrieb der 28-Jährige einen neuen Kontrakt bis 2028. Raphinha hatte während der Verletzung von Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen phasenweise die Kapitänsbinde bei Barcelona getragen.

Der Flügelstürmer war 2022 von Leeds United zu Barca gewechselt. Nach zwei ordentlichen Spielzeiten drehte Raphinha in dieser Saison unter Flick besonders auf: In 56 Pflichtspielen kommt er bislang auf 34 Treffer und 25 Vorlagen. Mit Robert Lewandowski und Jungstar Lamine Yamal bildet er eines der gefährlichsten Angriffstrios in Europa.