Nach Triple-Gewinn: Flick verlängert in Barcelona bis 2027

Der frühere Bundestrainer bleibt den Katalanen treu. Flicks Erfolge in dessen Premierensaison bei Barca sprechen für sich.

Die Traum-Ehe geht in die Verlängerung: Ex-Bundestrainer Hansi Flick hat seinen Vertrag beim FC Barcelona vorzeitig um ein Jahr bis 2027 verlängert. Dies teilte der spanische Meister am Mittwoch mit. Flick hat Barca in seiner Premierensaison zum nationalen Triple aus Supercopa, Pokal und Meisterschaft geführt.