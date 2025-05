Prominenter Abgang bei Real Madrid?

Deutet sich bei Real Madrid nach Trainer Ancelotti der nächste prominente Abgang an?

Verlässt der nächste prominente Name Real Madrid ? Nach Trainer Carlo Ancelotti, der in Zukunft die brasilianische Nationalmannschaft trainiert, könnte auch Stürmer Rodrygo die Königlichen im Sommer verlassen.

Am vergangenen Wochenende, bei der 3:4-Niederlage gegen den FC Barcelona, brachte Ancelotti gegen Ende des Spiels Endrick und La-Liga-Debütant Victor Munoz für die Offensive. Rodrygo blieb derweil auf der Bank, obwohl Real noch eine Wechseloption hatte und der Angreifer vor der Partie für fit erklärt worden war.

„Er hat sich nicht gut gefühlt, sonst nichts“, formulierte der scheidende Trainer später. Doch das könnte nur die halbe Wahrheit sein. So berichtet unter anderem die Marca, dass Rodrygo gar nicht spielen wollte, weil er Real im Sommer verlassen will. Demnach will der 24-Jährige sogar nie wieder für Madrid auflaufen.