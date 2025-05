Real Madrid zieht nach: Ancelotti-Abschied bestätigt

Eineinhalb Wochen nach Carlo Ancelotti selbst hat am Freitag auch der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid den Abschied des Erfolgstrainers bestätigt. Ancelotti hatte das Star-Ensemble im Sommer 2021 übernommen, sein Vertrag lief ursprünglich bis 2026. Schon am 12. Mai war bekannt geworden, dass der Italiener künftig die brasilianische Nationalmannschaft trainieren wird. Als Nachfolger steht anscheinend Xabi Alonso befreit.

„Unser Verein möchte einer der großen Legenden von Real Madrid und des Weltfußballs seine Dankbarkeit und Zuneigung zum Ausdruck bringen“, schrieben die Königlichen auf ihrer Website. Ancelotti sei „nun für immer Teil der großen Familie der Madridistas. Wir sind stolz darauf, dass wir einen Trainer genießen durften, mit dem wir so viele Erfolge feiern konnten und der die Werte unseres Vereins vorbildlich vertreten hat“, erklärte Vereinspräsident Florentino Pérez.

Ancelotti gewann mit Real insgesamt 15 Titel in den sechs Spielzeiten, in denen er für den Verein tätig war. Am Samstag wird der 64-Jährige vor seinem letzten Spiel im Estadio Santiago Bernabéu offiziell verabschiedet. Um 16.15 Uhr trifft Real Madrid auf Real Sociedad San Sebastian.