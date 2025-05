Toni Kroos adelt Barcelona-Star: "Derzeit der Beste"

Toni Kroos sieht ausgerechnet in einem Profi des FC Barcelona den besten Mittelfeldspieler der Welt. Der langjährige Superstar von Real Madrid schwärmte schon vor Wochen in seinem Podcast Einfach mal Luppen von dem spanischen Nationalspieler Pedri.

Weiter adelte er den 22-Jährigen: „Ich habe mir angeschaut, was Pedri in dieser Saison macht: In der Champions League spielt er im Schnitt 52 Gegenspieler pro Partie aus, in La Liga sind es sogar noch mehr - da überwindet er 59 Gegner pro Spiel! Er lässt 11 bis 12 Verteidiger pro Partie stehen - das ist das Schwierigste, was ein Mittelfeldspieler leisten kann.“