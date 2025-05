Vertrag bis 2031: Yamal verlängert langfristig in Barcelona

Das Wunderkind bleibt: Der FC Barcelona hat Supertalent Lamine Yamal langfristig an sich gebunden. Der Europameister unterschrieb beim Verein von Trainer Hansi Flick einen neuen Vertrag bis 2031. Das ursprüngliche Arbeitspapier des 17 Jahre alten Ausnahmekönners wäre im Juni 2026 ausgelaufen. Laut Medienberichten soll Yamal beim spanischen Fußball-Meister zum Topverdiener aufsteigen.

In bislang 106 Pflichtspielen erzielte Yamal 25 Tore und legte 34 weitere vor. Im Sommer 2024 wurde er als Stammspieler und Leistungsträger mit Spanien in Berlin Europameister. Der mittlerweile 19-malige Nationalspieler kam in allen EM-Spielen zum Einsatz und erzielte im Halbfinale gegen Frankreich (2:1) den wichtigen Ausgleich.