Verwunderliche Ter-Stegen-Szene: Barca-Serie reißt vor Titelparty

Vor der feierlichen Pokalübergabe ist die Erfolgsserie von Hansi Flicks FC Barcelona in der spanischen Fußballliga gerissen. Nach zuvor sechs Siegen in Folge in La Liga unterlag der frische gekürte Meister am vorletzten Spieltag dem FC Villarreal 2:3 (2:1), es war die erste Ligapleite des Jahres für Flicks Mannschaft.