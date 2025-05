Wird aus ihm noch eine Legende?

Niklas Senger 14.05.2025 • 19:07 Uhr Vinícius Júnior gerät im Clásico einmal mehr in die Kritik. Dazu stocken die Vertragsverhandlungen. Dabei hatte der Weltfußballer vor nicht allzu langer Zeit noch versprochen, bei Real zur Legende werden zu wollen.

Die Meisterschaft ist den Katalanen durch den Sieg nur noch theoretisch zu nehmen und stößt die Real-Stars endgültig in tiefe Verzweiflung. Nach den Finalniederlagen in der Copa del Rey und im Supercup müssen die Madrilenen wohl auch den dritten spanischen Titel an den großen Rivalen abgeben. Schon am Mittwoch könnte es so weit sein. Wenn Real sein Heimspiel gegen Mallorca (ab 21.30 Uhr im LIVETICKER) nicht gewinnt, ist Barcelona spanischer Meister.

Die Kritik an den Real-Stars war in der Folge laut, vor allem an Weltfußballer Vinícius Júnior. Dabei hatte der 24-Jährige noch Anfang des Jahres erklärt, in Madrid zur Legende werden zu wollen. Doch seine Leistung im Olympiastadion von Barcelona war alles andere als legendär.

„Was Vinícius da macht, das ist unfassbar, das ist eine Schande, einfach eine Schande“, wütete der ehemalige Real-Profi und heutige TV-Experte Álvaro Benito während der Übertragung von Carrusel Deportivo. „Er soll ihn runternehmen, runternehmen, runternehmen“, forderte Benito von Real-Trainer Carlo Ancelotti.

Der Brasilianer konnte mit seinem Auftritt im prestigeträchtigen Duell nur wenig überzeugen, wurde allerdings erst in der 88. Minute ausgewechselt. Zuvor sorgte Vinícius für Verwunderung, nachdem es so gewirkt hatte, als habe er selbst die Auswechslung gefordert, obwohl er zunächst noch einige Minuten weiterspielte. „Er hatte eine Verstauchung am Knöchel“, erklärte Ancelotti nach der Partie und versicherte knapp: „Den Wechsel habe ich gemacht.“

Wie der Klub am Montag bekanntgab, wird man vorerst wohl auf den angeschlagenen Vinícius verzichten müssen. Bei Untersuchungen wurde demnach „eine Verstauchung des linken Knöchels diagnostiziert“. Über eine Ausfallzeit oder das weitere Vorgehen informierte der Klub nicht.

In die Kritik geraten war Vinícius durch seine Einstellung auf dem Rasen aber schon lange vor seiner Auswechslung. „Das Spiel von Vinícius war wie das von Rodrygo im Pokalfinale. Sie gehen spazieren, verteidigen nur mit den Augen … Das ist unglaublich“, kritisierte Benito den Auftritt des Real-Stars.

Laufleistung der Real-Stars nicht zum ersten Mal in der Kritik

Es ist nicht das erste Mal, dass die Laufleistung und das Engagement des Flügelspielers auf Ärger stößt. Im Nachgang der 0:3-Niederlage im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen den FC Arsenal hatte Radio Marca Details eines Gesprächs zwischen Ancelotti und dem Offensiv-Trio um Vinícius, Kylian Mbappé und Rodrygo veröffentlicht.

Stattgefunden haben soll das Gespräch bereits im Februar, nachdem Real mit 2:5 gegen den FC Barcelona verlor. Was Ancelotti besonders frustrierte: Mbappé lief gegen die Katalanen zum damaligen Zeitpunkt nur fünf Kilometer, laut Ancelotti „weniger als Courtois“, der Torhüter der Königlichen. Während die Mannschaft hingegen auch bei der Pleite gegen Arsenal 12,7 Kilometer weniger als der Gegner lief, wiederholte sich ein ähnlicher Vorfall am Sonntag rund um Vinícius.

Für TV-Experte Benito stellt dieses Defizit eine der größten Herausforderungen für den neuen Trainer dar, der ab Sommer Xabi Alonso heißen könnte. „Der Trainer, der kommt, hat viel Arbeit vor sich – er muss die Mentalität einiger Spieler ändern. So wie Vinícius kann man keinen Fußball spielen: nur mit den Augen verteidigen, sich das Zurücklaufen sparen, nicht angreifen, nicht pressen …“, sagte Benito.

Vinícius: Vertragspoker mit Real zieht sich

Vinícius sorgt aber nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon für viel Gesprächsstoff. Lange Zeit hieß es, dass sich der Brasilianer mit dem Verein auf eine Verlängerung des bis 2027 laufenden Vertrags verständigt hätten.

Davon aber, so berichtete die Marca erst am Mittwoch, könne keine Rede sein. „Der Deal ist noch lange nicht unter Dach und Fach, hieß es in der vergangenen Woche aus dem Umfeld des Brasilianers“, vermeldete die Sportzeitschrift.

Grund dafür, dass die Verhandlungen derzeit auf Eis liegen, seien aus Real-Sicht die überhöhten Gehaltsforderungen der Spielerseite. Demnach forderte Vinícius 30 Millionen Euro netto im Jahr, Real aber will höchstens 20 Millionen zahlen. So viel soll auch Kylian Mbappé derzeit verdienen.

Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, verhandle die Vinícius-Seite auch mit Vertretern der saudi-arabischen Pro League über einen möglichen Wechsel in die Wüste.

