Ein Traditionsklub holt sich seinen Stolz zurück

Racing Santander, Gründungsmitglied der Primera División, hat viele Tiefschläge erlebt. Nun klopft der Klub an Spaniens Oberhaus wieder an.

Racing Santander, Gründungsmitglied der Primera División, hat viele Tiefschläge erlebt. Nun klopft der Klub an Spaniens Oberhaus wieder an.

Fast hätte es mit dem Aufstieg in die Beletage des spanischen Fußballs geklappt. Doch Racing Santander , einer der großen Traditionsklubs des Landes und 1929 Gründungsmitglied der spanischen Primera División , scheiterte im Halbfinale der Aufstiegsrunde gegen CD Mirandes. Nach einem 3:3 im Hinspiel setzte es im Rückspiel eine 1:4-Pleite.

Doch die große Enttäuschung blieb aus am Golf von Biskaya im Norden Spaniens. Denn mit den zahlreichen bitteren Momenten, die die Fans des Vereins in den vergangenen Jahren durchleiden mussten, ist das Aus nicht ansatzweise vergleichbar.

Racing Santander häufte 15 Millionen Euro Schulden an

Alles begann im Jahr 2011, als Racing in seine erste schwere Krise der jüngeren Vergangenheit geraten war. Schon vor dem Abstieg im darauffolgenden Jahr hatte der Klub hohe Schulden von über 15 Millionen Euro angehäuft – verursacht durch Misswirtschaft, zu hohe Spielergehälter und unbedachte Transfers.

Als der Klub dann in der Segunda División landete, wurde das ganze Ausmaß der Fehlentwicklung sichtbar. Einnahmen brachen weg, Sponsoren zogen sich zurück. Die Negativspirale war bereits in vollem Gange - auch weil der Verein auf diese neue Realität überhaupt nicht vorbereitet war.

Insolvenzverfahren! Racings tiefer Fall

Bereits Anfang 2011 hatte der indische Geschäftsmann Ahsan Ali Syed rund 80 Prozent der Vereinsanteile übernommen und eine Sanierung versprochen. Anfangs zahlte er offene Gehälter, doch bald blieben weitere Zahlungen aus, sodass sich die finanzielle Lage verschlechterte. In demselben Jahr beantragte Racing ein Insolvenzverfahren, das sich mehr als 13 Jahre hinziehen sollte.

Der sportliche Niedergang setzte sich derweil fort: In der Saison 2012/13 stieg Racing sogar in die dritte Liga ab – ein historischer Tiefpunkt, von dem sich der Verein sportlich und finanziell lange Zeit nicht erholte.

Erst 2017 änderte sich die Lage. Die regionale Pitma-Gruppe unter Alfredo Pérez Fernández stieg als Hauptinvestor ein und zahlte 2018 rund 3,1 Millionen Euro an Steuerschulden. Dies verschaffte Racing die wirtschaftlich dringend benötigte Luft und sicherte die Teilnahme am Ligabetrieb.

2019 gelang Aufstieg in die Segunda División, ehe der Verein erneut in Schieflage geriet - diesmal aber nicht aus eigenem Verschulden. Die Corona-Pandemie führte zu massiven Einnahmeverluste und zum erneuten Abstieg in die dritte Liga.