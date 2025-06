Mobbing-Vorwurf im Fall ter Segen - welche Rolle spielt eigentlich Flick?

Der Umgang des FC Barcelona mit Marc André ter Stegen sorgt für Wirbel. Immer mehr wird dabei auch die Rolle von Trainer Hansi Flick in den Mittelpunkt gerückt.

„Es ist absolut verwerflich, dass niemand im Klub mit ter Stegen gesprochen hat, dass er alles über undichte Stellen in der Presse herausfinden muss und dass es diese Art von Mobbing eines Spielers gibt, der seit so vielen Jahren bei uns ist“, schimpfte er nun.

Hat Flick sich bei ter Stegen schon entschieden?

Allerdings hat Barca am Mittwoch die Verpflichtung von Joan Garcia verkündet. Und Flick, so heißt es in dem Bericht, soll zu dem deutlich jüngeren Keeper von Lokalrivale Espanyol tendieren.