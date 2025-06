Öffentliche Kritik an Flick

Der Grund: Flick ließ den 22-Jährigen aus dessen Sicht zu selten auflaufen. „Ich denke, ich hätte viel mehr Minuten spielen können, ich denke, ich habe sie mir verdient. Die Konkurrenz war groß und es war schwierig, in die Mannschaft zu kommen, aber ich denke, es war nicht fair, und das habe ich ihm in einem Gespräch gesagt“, sagte Torre in einem Interview mit der in Barcelona ansässigen Zeitung Sport.