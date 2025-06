Trikot-Überraschung um Real-Neuzugang

Am Donnerstagmittag hat Trent Alexander-Arnold endgültig ein neues Kapitel aufgeschlagen. Der Verteidiger wurde nach seinem Tränen-Abschied in Liverpool bei seinem neuen Klub Real Madrid nach der Vollendung des Medizinchecks feierlich präsentiert. Dabei sorgte die Trikotnummer des Rechtsverteidigers bei der Präsentation in der umgestalteten Basketballhalle auf dem Trainingsgelände für eine Überraschung.