„Kraft des Herzens“: Williams verlängert bei Bilbao bis 2035

Barcelona und Bayern München schauen in die Röhre: Nico Williams unterschreibt für zehn weitere Jahre in Bilbao.

Kein Bayern, kein Barca: Der spanische Fußball-Europameister Nico Williams hat seinen Vertrag bei Athletic Bilbao völlig überraschend bis 2035 verlängert. Dies teilte der baskische Traditionsklub am Freitag mit. Der 22 Jahre alte Offensivspieler galt in den vergangenen Wochen als ein heißer Wechselkandidat, auch der FC Bayern und der FC Barcelona hatten um die Gunst von Williams gebuhlt.

„Wenn es zu Entscheidungen kommt, ist es für mich das wichtigste, auf dein Herz zu hören“, sagt Williams in einem vom Klub veröffentlichten Video: „Ich bin, wo ich sein will, mit meinen Leuten. Das ist mein Zuhause. Auf geht’s, Athletic!“ Bilbao betitelt den Clip, in dem Williams die neue Vertragslaufzeit mit einer Spraydose neben ein riesiges Konterfei von ihm in den Straßen der Stadt schreibt, mit den Worten „Die Kraft des Herzens“.