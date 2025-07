La Liga: Irre Wende im Streit um Barca-Reise

Was war passiert? Die für Sonntag angesetzte Begegnung wurde zuvor bereits abgesagt. Wie der Spitzenklub am Mittwochabend mitteilte, sei der Entschluss zur Absage wegen „schwerwiegender Vertragsverletzungen“ des Veranstalters getroffen worden. Die gesamte Asienreise stand auf der Kippe.

Zur Erinnerung: In Südkorea sind am 31. Juli und am 4. August weitere Testspiele gegen den FC Seoul und Daegu FC vorgesehen. Doch laut AS machte sich Barca am Donnerstagnachmittag auf den Weg.