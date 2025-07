Schwere Vorwürfe gegen Yamal

Bei der Feier seines 18. Geburtstags soll Lamine Yamal kleinwüchsige Menschen zu Unterhaltungszwecken gebucht haben. Ein Verband für Kleinwüchsige kündigt rechtliche Schritte an.

Bei der Feier seines 18. Geburtstags soll Lamine Yamal kleinwüchsige Menschen zu Unterhaltungszwecken gebucht haben. Ein Verband für Kleinwüchsige kündigt rechtliche Schritte an.

Lamine Yamal hat im Rahmen der Feierlichkeiten seines 18. Geburtstags für einen Eklat in Spanien gesorgt. Wie die Zeitung AS berichtet, soll der Offensivstar des FC Barcelona für seine Party am Wochenende kleinwüchsige Menschen zu Unterhaltungszwecken gebucht haben.