Yamal in Kritik: Skandal um Kleinwüchsige eskaliert!

Der junge Fußballprofi, der als einer der größten Hoffnungsträger des spanischen Fußballs gilt, feierte am Samstagabend in der Gemeinde Olivella – rund 50 Kilometer von Barcelona entfernt – mit zahlreichen prominenten Gästen seinen 18. Geburtstag. Nun droht ihm Ärger mit der spanischen Justiz.

Kleinwüchsige zur Unterhaltung?

Wie mehrere Medien berichten, soll Lamine Yamal im Rahmen seiner Feier kleinwüchsige Menschen als Teil der Unterhaltung engagiert haben. Laut Augenzeugen sei ein Minivan vorgefahren, aus dem mehrere kleinwüchsige Darsteller ausgestiegen seien. Videos, die nach der Party in sozialen Netzwerken kursierten, zeigen offenbar genau diesen Moment. Die genauen Umstände bleiben jedoch unklar – insbesondere da alle Gäste vor Betreten der Party angeblich ihre Handys und Kameras abgeben mussten.

Verbände und Ministerium reagieren mit scharfer Kritik

Puente kündigte sowohl rechtliche als auch öffentliche Schritte an und forderte eine klare gesellschaftliche Positionierung gegen solche Praktiken.

Kritik an der Kritik – Darsteller wehren sich

In einem Interview mit dem katalanischen Radiosender RAC1 äußerte sich ein anonymer Darsteller, der bei der Feier anwesend war. Er verteidigte die Buchung als regulären Job und erklärte, dass es sich um eine freiwillige und legale Beschäftigung gehandelt habe:

„Niemand hat uns respektlos behandelt, wir durften in Ruhe arbeiten. Wir sind ganz normale Menschen, die sich auf absolut legale Weise dem widmen, was wir gerne tun.“ Er kritisierte die Verbände dafür, ihnen ihre Berufsausübung verbieten zu wollen, ohne alternative Beschäftigungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Reaktion von Lamine Yamal und seinem Management steht noch aus

Sportlich ein Ausnahmejahr – jetzt von Skandal überschattet

Sportlich zählt Yamal zu den vielversprechendsten Talenten Europas. In der vergangenen Saison erzielte er 25 Tore in 106 Spielen für den FC Barcelona und war maßgeblich am Triple-Gewinn – bestehend aus La Liga, Copa del Rey und dem spanischen Superpokal – beteiligt. Nach seiner starken Leistung bei der Europameisterschaft gilt er sogar als Außenseiterkandidat für den Ballon d’Or.