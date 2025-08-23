Barca historisch! Das gab es seit 63 Jahren nicht mehr

SPORT1 23.08.2025 • 23:40 Uhr Hansi Flick und der FC Barcelona kommen gegen einen Aufsteiger mit einem blauen Auge davon - und vollbringen eine Leistung, die es seit 63 Jahren nicht mehr gab.

Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick haben in der spanischen La Liga einen herben Rückschlag doch noch abgewendet. Bei UD Levante lag der Meister zur Halbzeit mit 0:2 hinten, drehte nach dem Seitenwechsel aber auf – und siegte dank des späten Eigentors von Unai Elgezabal nach Flanke von Lamine Yamal (90.+1) doch noch mit 3:2 (0:2).

Es war ein geradezu historisches Comeback: Seit 1962 haben die Katalanen laut Mundo Deportivo keinen 0:2-Halbzeitrückstand mehr in einen Sieg verwandelt.

Lewandowski kommt als Joker

Iván Romero (16.) und José Morales per Handelfmeter (45.+7) hatten den krassen Underdog, bei dem der gebürtige Stuttgarter und ehemalige U21-Europameister Jeremy Toljan in der Startelf stand, in Führung gebracht.

Pedri (49.) und Ferran Torres (52.) sorgten nach Wiederanpfiff für den schnellen Ausgleich. In der Nachspielzeit drehte Barcelona das Spiel dann komplett.

Robert Lewandowski war nach seinen muskulären Problemen, wegen denen er den Saisonstart bei RCD Mallorca (3:0) verpasst hatte, zurück im Kader, saß aber zunächst auf der Bank und wurde in der 76. Minute eingewechselt. Sturmkollege Marcus Rashford feierte sein Startelf-Debüt, blieb aber unauffällig und wurde zur Halbzeit durch Dani Olmo ersetzt.