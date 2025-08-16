FC Barcelona: Horror-Foul an Nachfolger von ter Stegen

Vincent Wuttke 16.08.2025 • 20:53 Uhr Joan García feiert sein Liga-Debüt für Barca. Der Nachfolger von Marc-André ter Stegen kassiert einen heftigen Tritt und muss behandelt werden.

Joan García wird wohl noch in einigen Tagen ein Andenken an seinen ersten Einsatz für den FC Barcelona in La Liga haben. Der Nachfolger von Marc-André ter Stegen kassierte beim Auswärtsspiel auf Mallorca (3:0) einen heftigen Tritt, musste minutenlang behandelt werden.

In der 36. Minute war der Spanier aus seinem Tor geeilt und köpfte den Ball kurz vor der Strafraumgrenze weg. Mallorcas Stürmer Vedat Muriqi kam jedoch zu spät und erwischte García mit gestrecktem Bein am Hals.

Muriqi sah für die Aktion nach Eingriff des VAR die Rote Karte. Referee José Luis Munuera Montero hatte zunächst nur die Gelbe Karte gezeigt, revidierte seine Entscheidung aber nach Ansicht der TV-Bilder.

Der Barca-Torwart wurde behandelt, konnte aber weiterspielen. Für García war es die Fortsetzung eines ereignisreichen Tages.

Beim Aufwärmen hatte er kurz das Feld verlassen und über Handgelenksprobleme geklagt. Nach kurzem Aufenthalt in der Kabine kehrte der Nachfolger von ter Stegen aber wieder zurück auf den Rasen.

Barca entscheidet Partie früh

Barca hatte im Spiel schnell alles im Griff. Raphinha eröffnete in der siebten Minute den Torreigen per Kopfball aus kurzer Distanz. Ferran Torres erhöhte in der 23. Minute. Der Treffer wurde heiß diskutiert und die Mallorquiner protestierten, da unmittelbar zuvor Verteidiger Raillo vom Ball im Gesicht getroffen wurde und benommen zu Boden ging.

Kurz vor Muriqis Fehltritt sah zudem Manu Morales Gelb-Rot wegen eines wiederholten Foulspiels (33.). Die Hausherren spielten somit mehr als eine Halbzeit lang zu neunt. Den Schlusspunkt setzte Lamine Yamal zum 3:0 (90.+4).