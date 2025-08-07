La Liga: Große Flick-Überraschung im Barca-Tor?

SPORT1 07.08.2025 • 14:01 Uhr Der FC Barcelona könnte bei Saisonbeginn ohne sein gewünschtes Torhüter-Duo dastehen. Zaubert Flick einen Youngster aus dem Hut?

Die neue Saison beginnt für den FC Barcelona offiziell in neun Tagen. Vor dem ersten Spiel in LaLiga verfügt Trainer Hansi Flick über nur zwei einsatzfähige Torhüter: Inaki Pena und Diego Kochen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Marc-André ter Stegen ist bekanntlich verletzt, das Wunsch-Duo Joan García und Wojciech Szczesny aus finanziellen Gründen bislang nicht für den Spielbetrieb registriert. Und so bleiben ein weitgehend aussortierter und ein sehr junger Keeper.

Sollte die Registrierung des eigentlich eingeplanten Duos - laut spanischer Medien ist damit zumindest in dieser Woche nicht mehr zu rechnen - nicht rechtzeitig erfolgen, müsste Flick also eine schwierige Wahl treffen.

Entscheidet sich Flick für das US-Talent?

Wie die Zeitung Sport schreibt, ist durchaus möglich, dass der Barca-Coach sich im Fall der Fälle für den erst 19 Jahre alten Nachwuchskeeper Kochen entscheidet. Schließlich habe der einstige Bundestrainer nie davor zurückgescheut, junge Spieler ins kalte Wasser zu werfen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kochen hat bisher noch kein Spiel für die Profis absolviert, wurde aber schon mehrmals in die Nationalmannschaft der USA berufen.

Pena wiederum gilt schon seit vielen Wochen als klarer Abschiedskandidat, soll mit dem Verein gar über die Auflösung seines Vertrags verhandeln.