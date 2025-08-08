Newsticker
La Liga: Wieder verletzt! Lewandowski fällt aus

Der FC Barcelona arbeitet weiter an der Verpflichtung von Nico Williams. Sollte ein Transfer zu Stande kommen, hätte das vermutlich Folgen für Robert Lewandowski.
SPORT1
Der FC Barcelona muss in seinem finalen Vorbereitungsspiel auf Robert Lewandowski verzichten. Der Stürmerstar laboriert an einem muskulären Problem am Oberschenkel.

Ein Einsatz beim traditionellen Duell um die Joan-Gamper-Trophäe am Sonntag - Gegner wird diesmal der italienische Erstligist Como sein - ist ausgeschlossen.

Lewandowski verletzt - LaLiga-Start steht kurz bevor

Die weitere Dauer der Zwangspause sei von Lewandowskis Heilungsverlauf abhängig, teilte Barca noch mit.

Lewandowski hatte schon in der finalen Phase der vergangenen Saison einige Spiele wegen muskulärer Probleme verpasst. Der 36-Jährige geht in seine vierte und womöglich letzte Saison mit den Katalanen. Sein Vertrag läuft im Sommer 2026 aus.

LaLiga beginnt für seinen Klub am 16. August mit einem Spiel gegen Mallorca.

