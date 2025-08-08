La Liga: Wieder verletzt! Lewandowski fällt aus

SPORT1 08.08.2025 • 12:42 Uhr Robert Lewandowski muss kurz vor Saisonbeginn den nächsten Rückschlag hinnehmen.

Der FC Barcelona muss in seinem finalen Vorbereitungsspiel auf Robert Lewandowski verzichten. Der Stürmerstar laboriert an einem muskulären Problem am Oberschenkel.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ein Einsatz beim traditionellen Duell um die Joan-Gamper-Trophäe am Sonntag - Gegner wird diesmal der italienische Erstligist Como sein - ist ausgeschlossen.

Lewandowski verletzt - LaLiga-Start steht kurz bevor

Die weitere Dauer der Zwangspause sei von Lewandowskis Heilungsverlauf abhängig, teilte Barca noch mit.

Lewandowski hatte schon in der finalen Phase der vergangenen Saison einige Spiele wegen muskulärer Probleme verpasst. Der 36-Jährige geht in seine vierte und womöglich letzte Saison mit den Katalanen. Sein Vertrag läuft im Sommer 2026 aus.

{ "placeholderType": "MREC" }