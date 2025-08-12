Lockere Real-Generalprobe in Österreich

SID 12.08.2025 • 20:54 Uhr Real Madrid fliegt für einen Kurztrip nach Österreich. Trainer Xabi Alonso und seine Stars werden dort umjubelt.

Meistertrainer Xabi Alonso hat mit Real Madrid in der österreichischen Abendhitze eine ganz lockere Generalprobe für den Ligastart in der kommenden Woche absolviert. Das spanische Starensemble gewann gegen den Bundesliga-Tabellenführer WSG Tirol in Innsbruck am Dienstag 4:0 (2:0).

Für die WSG-Profis war es das Spiel ihres Lebens, für Alonso und Real ein Aufgalopp für das LaLiga-Heimspiel gegen CA Osasuna am kommenden Dienstag. Die Saison-Vorbereitung ist für den spanischen Rekordmeister durch die Teilnahme an der Klub-WM stark verkürzt.

Alaba besonders gefeiert

Alonso setzte erstmals Alvaro Carreras ein - der Linksverteidiger aus der Real-Jugend war für 50 Millionen Euro von Benfica Lissabon zurückgekommen. Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger saß zunächst auf der Bank, er kam nach einer Stunde ins Spiel.