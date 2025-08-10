Nach Versöhnung: Ter Stegen spricht zu Barca-Fans

SID 10.08.2025 • 21:34 Uhr Der deutsche Nationalkeeper äußert sich mit der Kapitänsbinde am Arm nach turbulenten Tagen vor den Anhängern.

Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat sich nach dem Ende im Kleinkrieg mit dem FC Barcelona auch in einer Ansprache an die Fans versöhnlich gezeigt. „Für mich persönlich war es wichtig, die Angelegenheit zwischen dem Verein und mir zu klären, und jetzt ist es Zeit, nach vorne zu blicken“, sagte 33-Jährige bei der Teampräsentation am Sonntag vor dem Spiel um die Joan-Gamper-Trophäe gegen den italienischen Klub Como 1907.

Überwiegend sprach ter Stegen mit einem Notizzettel in der Hand über die kommende Spielzeit. „Wir freuen uns auf den Saisonstart, der anspruchsvoll werden wird“, sagte er weiter: „Wir haben hart gearbeitet, um erfolgreich zu sein.“ Er hieß die Neuzugänge willkommen und sicherte ihnen seine Unterstützung zu: „Mit ihnen werden wir ein besseres, stärkeres Team sein.“

Sein Dank ging an Trainer Hansi Flick und er versprach den Anhängern: „Wir müssen weiterarbeiten, es gibt wie immer Aspekte, die verbessert werden müssen, und wir werden erneut um alle Trophäen kämpfen.“